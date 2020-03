Visser en Lardot fluiten degradatieduels, Boterberg kraker van de speeldag

De KBVB heeft bekendgemaakt welke scheidsrechters dit weekend de wedstrijden in 1A en de promotiefinale in goede banen moeten leiden. Boterberg krijgt de topper van de speeldag waarbij de nummers 2 en 3 het tegen elkaar opnemen: Gent-Charleroi.

Onderaan het klassement krijgen Visser en Lardot de verantwoordelijkheid om de twee grootste degradatekandidaten te fluiten. Lawrence Visser zorgt voor de wedstrijdleiding bij Moeskroen - Waasland Beveren en Jonathan Lardot bij KV Oostende - Racing Genk.

Maar ook de prestatie van Jan Boterberg zal door velen gevolgd worden aangezien het de topper van de speeldag is tussen AA Gent en Charleroi. Club Brugge staat nu al twaalf punten voor op AA Gent en zal ongetwijfeld benieuwd zijn hoe de Buffalo's het doen tegen de zebra's.

De promotiefinale in 1B tussen Beerschot en OH Leuven zal geleid worden door Alexandre Boucaut. Opvallend: Boucaut is de dag voordien ook nog eens VAR in de Brugse derby. Het wordt dus een druk weekend met veel verantwoordelijkheid voor de scheidsrechter.