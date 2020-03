Abdoulaye 'King Kong' Seck stelt Laszlo Bölöni voor keuzeproblemen

Antwerp trekt zaterdag naar KV Kortrijk en Laszlo Bölöni moet keuzes maken. Onder meer centraal achterin, waar hij drie verdedigers heeft die de laatste weken vaak aan spelen toe kwamen: Wesley Hoedt, Dino Arslanagic en Absdoulaye Seck.

Laatstgenoemde komt sinds de zomer van 2018 al uit voor Antwerp, maar zo veel speelde hij niet. Pas op het einde van het vorige seizoen stak hij de neus aan het venster, dit jaar begon hij sterk, maar moest hij plaats ruimen voor de linksvoetige Wesley Hoedt die gekoppeld werd aan Dino Arslanagic. Wie valt af? Eind januari kwam Seck pas terug in het team, toen Arslanagic ziek uitviel voor de match tegen Zulte Waregem. Het bleef bij een optreden, tot Hoedt zijn enkel blesseerde op het veld van Kortrijk. Seck vervulde zijn job van stand-in goed en mocht blijven staan, onder meer door de blessure van Hoedt en schorsingen van concurrenten. Zaterdag zijn de drie verdedigers beschikbaar en moet Bölöni knopen doorhakken. Opnieuw het vaste duo of toch een plaatsje voor Seck? De Senegalees maakte indruk voorbije weken. "Seckse" hoorden we al in het plat Antwerps op de tribune. Dat verkleinwoord zullen zijn rechtstreekse tegenstanders toch iets anders opvattten. 'King Kong', zo noemt hij zichzelf, is wellicht toepasselijker.

De 27-jarige blok graniet is onverzettelijk in de duels. Tegen KV Oostende ging hij als een wilde in elk kopduel. Nooit verloor hij er eentje, af en toe kreeg hij een overtreding tegen. Zijn tussenkomsten zijn spectaculair, misschien omdat ze ook niet altijd even orthodox zijn. En dat maakt van hem misschien juist een geliefde speler op de Bosuil. Dat en zijn torenhoge inzet en strijdersmentaliteit natuurlijk.