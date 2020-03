Deschacht voorspelde de problemen die Weiler en Vanhaezebrouck kregen: "Maar ze wilden niet luisteren"

Olivier Deschacht is een man die zijn gedacht zegt. Ook tegen zijn trainers, maar dat werd hem niet altijd in dank afgenomen. Met name René Weiler en Hein Vanhaezebrouck konden dat niet appreciëren en schoven hem een tijdje aan de kant.

Deschacht werd zelfs naar de B-kern verwezen nadat hij met Weiler in discussie ging. "Ik begreep wel dat René me zei te zwijgen nadat hij de titel had gepakt. Ik raadde hem aan minder defensief te spelen. Het seizoen erop revolteerden de supporters", geeft Deschacht aan in Le Soir.

"Hein legde dan weer te veel de nadruk op automatismen en op theorie. Ik vroeg hem om meer aandacht te besteden aan de reservespelers en dat hij spelers gelukkiger maakte. Een jaar later werd hij ontslagen omdat hij de groep niet meer onder controle had. Die hadden er ook genoeg van hé. De tijd heeft me gelijk gegeven. Als Hein dit leest, hoop ik dat hij er rekening mee houdt en dat hij niet zo koppig blijft."