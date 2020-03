Er is hoop voor het EK: Kompany is steeds minder 'de man van glas'

Anderlecht heeft op het einde van de reguliere competitie de goeie flow te pakken. De Brusselaars maakten al kipkap van Eupen en Zulte Waregem. Ook defensief oogt paars-wit bijzonder stabiel, met dank aan een fitte Vincent Kompany.

Het is opmerkelijk, Kompany pakte 20 op 30 in de laatste tien wedstrijden met Anderlecht en miste van die reeks zelf maar één match. Het is natuurlijk altijd met twee woorden spreken bij Kompany, maar het lijkt erop dat de kapitein en inspirator van paars-wit de goeie balans heeft gevonden.

Het Nieuwsblad komt met enkele verklaringen naar buiten die de prima fysieke toestand van Kompany kunnen verklaren. Zo zou hij meer luisteren naar de medische staf, zijn trainingen beter managen en in de wedstrijden minder hooi op zijn vork nemen.

Bondscoach Roberto Martinez ziet het ongetwijfeld allemaal graag gebeuren. Een fitte Kompany kan nog van goudwaarde zijn voor de Rode Duivels aangezien er geen centrale verdedigers op overschot zijn bij de Belgische nationale ploeg.