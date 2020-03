LIVE corona; oefeninterlands van de Rode Duivels geschrapt, Racing Genk treft maatregelen

11 maart:

De Pro League heeft aangekondigd dat het de adviezen van gezondheidsinstanties en overheden op de voet opvolgt, maar dat alle wedstrijden voorlopig zullen doorgaan, mét publiek.

De invloed op de binnenlandse competitie blijft uit, maar tast wel het programma van de Rode Duivels aan. Eind maart zou de nationale ploeg naar Qatar trekken voor een toernooi met Zwitserland en Portugal, maar Qatar heeft het toernooi afgeblazen. De oefenstage van de Rode Duivels in het Midden-Oosten gaat dus niet door. Er wordt gezocht naar een alternatief.

We just received the info from Qatar that due to the current situation worldwide the Qatar Airways International Tournament will have to be cancelled.