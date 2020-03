En wat als de play-offs niet kunnen doorgaan? Club kampioen, ferme CL-strijd op slotspeeldag

De maatregelen genomen door de nationale Veiligheidsraad hebben een zware impact op het Belgisch voetbal. Hoe moet het nu verder? En wat als de play-offs dan toch niet doorgaan?

Bij de Pro League konden ze nog niets zeggen over het verdere verloop van de Belgische competitie. Ook is nog niet zeker of er na 3 april opnieuw wél zal kunnen worden gevoetbald.

Maar wat als de play-offs uiteindelijk dan toch niet zouden doorgaan? Dan wordt de laatste speeldag van de reguliere competitie plots een wel hele belangrijke. Club Brugge zou dan kampioen zijn en de Champions League inmogen, maar de kloof tussen de nummers 2 (Gent), 3 (Charleroi) en 4 (Antwerp) zijn bijzonder klein.

Wat als?

Gent (54 punten) zou bij een overwinning in en tegen Waasland-Beveren de tweede plaats en de voorrondes van de Champions League pakken, in het andere geval kunnen ook Charleroi (53 punten, thuismatch tegen KV Kortrijk) en Antwerp (52 punten, thuismatch tegen Moeskroen) nog de tweede plek pakken.

Het nummer 2 speelt voorrondes Champions League, de bekerwinnaar gaat de poules van de Europa League in. Dit wordt het nummer 3 als de bekerwinnaar in de top-2 eindigt van de competitie. De nummers 3 en 4 (of 4 en 5) spelen voorrondes van de Europa League.