Krijgen we deze zomer nog een EK? Michel Louwagie laat zich uit over de zaak, Italië vraagt om uitstel

Het Corona-virus heeft de voetbalwereld volop in zijn groep. En dus zijn er vele vragen. Krijgen we een EK deze zomer?

Die vraag werd ook gesteld aan Michel Louwagie, de sterke man bij KAA Gent. "De competitie afwerken of het EK deze zomer? Beiden combineren zal moeilijk zijn", beseft hij in gesprek met Sporza.

"In de grote competities moeten nog 9 tot 11 wedstrijden worden gespeeld. Dat betekent dat er van die grote competities heel veel druk zal komen op UEFA om het EK uit te stellen", denkt hij. Ondertussen vraagt Italië alvast om het EK uit te stellen.

EK deze zomer? Denk dat het heel moeilijk wordt

"Alles is nu al geannuleerd tot 3 april. Misschien wordt die periode verlengd. Dat zullen we dan wel zien. Ik denk dat dat heel moeilijk wordt. Er zijn stemmen die opgaan om het in de winter te organiseren, al kan ook 2021 een mogelijkheid worden."

De Pro League beraadt zich ondertussen ook over mogelijke stappen, maar wacht de vergadering van de UEFA op dinsdag af. Woensdag gaan zij dan een conference call houden (lees daarover HIER nog eens wat meer).