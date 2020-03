De drie beste trainers volgens Eric Van Meir? "En dat na amper 2,5 jaar als hoofdtrainer!"

De reguliere competitie zit er, op een speeldag na, op. Door de competitiestop tot minstens begin april hebben we tijd genoeg om terug te blikken op de voorbije 29 speeldagen. Dat doen we onder anderen met Eric Van Meir, die voor ons de drie trainers koos die volgens hem het meeste invloed hadden.

"Het is onwaarschijnlijk wat hij doet; op twee jaar tijd met twee verschillende ploegen kampioen spelen, want zo ziet het er toch naar uit. En het is nog maar ruim 2,5 jaar geleden dat hij als hoofdtrainer debuteerde bij Waasland-Beveren! Hij heeft goed opgelet toen hij assistent-trainer was en pikte de juiste dingen op onder Michel Preud'homme."

"Ik kende hem als ploegmaat en als tegenstander en Philippe kwam altijd over als een eerlijk en betrouwbaar iemand. Dat is hij ook, als trainer én als persoon. Niets wat hij doet is evident!"

Laszlo Bölöni

"Ook zijn parcours vind ik niet zo evident. Hij lag al onder vuur bij Antwerp, maar onder hem plaatste de club zich moeiteloos voor play-off 1 en straks spelen ze de bekerfinale. Oké, hij heeft er eind augustus nog flink wat kwaliteit bij gekregen, maar hij heeft ze snel in dezelfde lijn laten lopen. Ook dat is geen evidentie!"

"Een interview wordt ook nooit saai bij Bölöni. Er valt altijd wel iets te beleven met hem. Ik ben overigens benieuwd wat ze met zijn aflopende contract gaan doen. Hij is er al 67, maar het is wel belangrijk om op latere leeftijd bezig te blijven. Er zijn genoeg coaches die het nog langer volhielden dan de Roemeen en hij is ook nog erg gedreven met zijn vak bezig."

"Dit is eigenlijk het eerste seizoen dat hij een volwaardige kans krijgt als hoofdtrainer en hij heeft bij Charleroi echt een ploeg op het veld gezet. Een ploeg die vecht voor elkaar. En dat bij een club waar Felice Mazzu net was vertrokken en waar het toch elk jaar bouwen is aan een nieuwe ploeg."

"Er wordt bijzonder weinig aandacht besteed aan de prestaties van de ploeg en Belhocine en toch staan ze zonder al te veel moeite in play-off 1. Ze verliezen amper en hebben toch de scalp van enkele grote clubs veroverd. Allemaal zonder echt grote vedettes in de ploeg."