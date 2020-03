Licentienieuws voor Club Brugge, Charleroi en Standard... en eentje ervan moet nog zweten

De Licentiecommissie is dezer dagen volop bezig met het beoordelen en uitreiken van de proflicenties voor volgend seizoen. Club Brugge, Sporting Charleroi en Standard kregen vandaag nieuws.

Sporza laat weten dat Club Brugge en Sporting Charleroi - en dat lag natuurlijk helemaal in de lijn der verwachtingen - hun licentie voor volgend seizoen hebben ontvangen.

Voor Standard is het echter nog even afwachten. De Rouches moeten extra uitleg geven over de bouw van een nieuw stadion of het verbouwen van Sclessin. De licentie komt normaliter niet in gevaar.