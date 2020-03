Geen voetbal op 20 maart, wat gebeurde er in de geschiedenis allemaal? Hattrick Messi, bekerwinst Standard, ...

Ook op vrijdag 20 maart geen live-voetbal op de Belgische velden. In het verleden was dat al eens anders, uiteraard. Wat waren de leukste momenten van 20 maart doorheen de voetbalgeschiedenis?

20 maart ... 2016

Vier jaar geleden stond de finale van de Beker van België op het programma tussen Standard en Club Brugge. De Rouches zouden het halen met 2-1.

Bij blauw-zwart kreeg Diaby een rode kaart, Dompé en Santini zorgden voor de Luikse doelpunten - de gelijkmaker van Refaelov veranderde daar niets aan.

20 maart ... 2015

Een jaartje daarvoor deed Standard bij de vrouwen ook een goede zaak op 20 maart. Het won op bezoek bij Ajax een belangrijke match met 0-2.

Dat zou uiteindelijk voldoende blijken om enkele weken later Twente en de Amsterdammers af te houden en de BeNe League te winnen. Cécile De Gernier en Tessa Wullaert zorgden voor de goals.

20 maart ... 2012

Is er eigenlijk een dag in het jaar waarin Lionel Messi nog geen hattrick maakte? 20 maart is er alvast geen van.

Tegen Granada zorgde hij met zijn drie doelpunten mee voor een 5-3 einduitslag in een absolute topwedstrijd.