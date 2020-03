Analist komt met carrière-advies voor Jan Vertonghen: "Overstap naar Ajax of Anderlecht zou deugd doen"

Jan Vertonghen zit bij Tottenham Hotspur iets vaker op de bank dan hem lief is. Een overstap naar een nieuwe club zou deugd kunnen doen volgens Marc Degryse.

Dat raadde de analist aan in Het Laatste Nieuws met het oog op het EK in 2021 en het WK in Qatar een jaar later. "De huidige generatie kan nog mee tot dan. Vertonghen heeft het nu even moeilijk, maar een nieuwe avontuur, bij Anderlecht of Ajax bijvoorbeeld, zou hem deugd kunnen doen."

Transfervrij, maar wat met het loon?

"Met een nieuwe dynamiek na een transfer kan het wel goedkomen", ging hij verder. Een stapje terug zetten met het oog op de grote toernooien met de Rode Duivels. Maar kunnen een Belgische of een Nederlandse club dat wel betalen.

Ze hebben alleszins het voordeel dat de centrale verdediger vanaf 30 transfervrij is. Onder de huidige omstandigheden ziet het er niet naar uit dat Sterke Jan zal bijtekenen bij Tottenham. Maar dan is er nog het hoge loon natuurlijk...