Verkozen tot doelman van het jaar in 1B, volgend seizoen in 1A? "OH Leuven was geïnteresseerd, maar ze waren niet de enige"

De doelman van het jaar in 1B is alvast bekend. En het is er eentje met ambitie, al beseft hij ook dat er momenteel andere dingen belangrijk zijn. "Het voetbal zit op dit moment op een dood punt."

Wouter Biebauw, Mike Vanhamel, Berke Özer ... Heel wat doelmannen lieten zich dit seizoen gelden in 1B en waren van belang voor hun ploeg. Toch is het Anthony Moris van Virton die uiteindelijk werd gekozen tot beste doelman van de Proximus League. Moris Hij werd afgelopen winter gepolst door OH Leuven en mikt op een stap hogerop. "Als ik zou vertrekken bij Virton, dan is het voor 1A te spelen. Al besef ik ook dat voetbal op dit moment op een dood punt zit. Ik heb ook nog drie jaar contract, we zullen deze zomer de beste oplossing kiezen." Misschien dat de Leuvenaars - die deze winter al concreet waren - nog eens willen doorduwen als ze zouden promoveren naar 1A. "Ze waren niet de enige ploeg die interesse toonden", aldus de goalie nog in het Luxemburgse Le Quotidien.