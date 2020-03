Legendarisch voetbalstadion wordt omgetoverd tot veldhospitaal

Overal ter wereld wordt de strijd tegen het coronavirus opgevoerd. In Brazilië worden steeds meer voetbalstadions tijdelijk omgebouwd tot veldhospitaal om extra bedden te creëren.

In Rio de Janeiro gebeurt dat nu ook met het mythische Maracanã. In Brazilië zijn al zo’n tweeduizend mensen besmet met het virus.

Eerder stelden onder meer Santos, Botafogo en Corinthians al hun stadion ter beschikking om er een tijdelijk ziekenhuis van te maken. Nu volgt Flamengo dus hun voorbeeld.

Het mythische Maracanã opende in 1950 en werd in 2000, 2006 en 2013 gerenoveerd. Het biedt in normale omstandigheden plaats aan een kleine tachtigduizend fans.