Geen voetbal op 29 maart, wat gebeurde er in de geschiedenis allemaal? Verjaardagscadeautje Hazard, scorende Vossen en stap naar titel Standard

Ook op zondag 29 maart geen live-voetbal op de Belgische velden. In het verleden was dat al eens anders, uiteraard. Wat waren de leukste momenten van 29 maart doorheen de voetbalgeschiedenis?

29 maart ... 2016

Normaal gezien hadden de Rode Duivels een oefenwedstrijd in Qatar afgewerkt tegen Zwitserland. Eind maart is nu eenmaal een ideale periode voor interlands.

Het was in 2016 niet anders, toen de Rode Duivels met 2-1 onderuit gingen in Leiria. Meer dan 20.000 fans zagen Lukaku de Belgische eer redden na doelpunten van Nani en Cristiano Ronaldo.

29 maart ... 2014

Twee jaar eerder was er wél competitievoetbal in de Jupiler Pro League. Thorgan Hazard mocht toen zijn verjaardag vieren bij Zulte Waregem met een doelpunt.

De toenmalig Gouden Schoen won met Essevee in play-off 1 met 0-3 bij Racing Genk. Ook Sylla en Conté scoorden toen.

29 maart ... 2011

In 2012 geen Rode Duivels op het EK, maar in 2011 konden we wel onze wedstrijd tegen de Azeri tot een goed einde brengen.

Vertonghen, Simons, Chadli en Vossen zorgden toen voor de Belgische doelpunten in een 4-1 overwinning.

29 maart ... 2008

In 2008 stond er voetbal in de Jupiler Pro League op het programma. Standard was dat seizoen op weg naar de titel en won een moeilijke uitmatch bij KV Mechelen.

De 0-1 zege zette eerste achtervolger Club Brugge op tien en Anderlecht zelfs even op twaalf punten. De titel zou dat jaar niet meer weggegeven worden. Milan Jovanovic was de goalgetter van dienst.

29 maart ... 2006

En dat matchen die niet doorgaan van alle tijden zijn? Dat brengt ons terug naar 2006. Toen zouden Beringen - Heusden-Zolder en Union een inhaalwedstrijd spelen.

Maar: de match ging nooit meer door, omdat Heusden-Zolder ondertussen werd geschrapt uit de lijsten in tweede nationale door financiële problemen.