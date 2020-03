Luc Nilis haalt knotsgekke herinneringen op aan 'snurkende' Ronaldo: "De dokter en teammanager vonden dat niet normaal"

Luc Nilis heeft bij Voetbal International een boekje opengedaan over Ronaldo. Onze landgenoot speelde voor de eeuwwisseling 6 seizoenen bij PSV, waar hij met hem samenspeelde nog voor de Braziliaan wereldwijd de beste spits ter wereld werd. Nilis had van in het begin al één probleem met Ronaldo...

De Braziliaan snurkte namelijk enorm hard zegt Nilis bij Voetbal International. Onze landgenoot was samen met Ronaldo een nieuwe aankoop van PSV en de twee moesten al snel op dezelfde hotelkamer slapen, maar dat ging niet zo eenvoudig. "Ronaldo viel vaak als een blok in slaap, maar hij snurkte als een varken. Ik kon onmogelijk op dezelfde kamer blijven liggen", herinnert Nilis zich.

Enkele maanden alleen geslapen

Nilis is met het probleem naar de dokter en teammanager gestapt die met hun eigen ogen (en oren) konden merken dat het gesnurk van Ronaldo "niet normaal was. Ze hebben hem onderzocht en ontdekt dat hij een aandoening had aan zijn keelamandelen. De dokters hebben die klieren pas in de winterstop kunnen verwijderen. De eerste paar maanden sliep Ronaldo dus alleen."

Met of zonder keelamandelen, Ronaldo zou later uitgroeien tot één van de beste spitsen ter wereld. Op het WK van 2002 schakelde hij met Brazilië onze Rode Duivels uit. Ronaldo maakte de 2-0 en zou later topschutter worden van het WK met maar liefst acht doelpunten.

"Beste voetballer met wie ik samen heb gespeeld"

Graag laten we u ook nog eens kijken naar het volgende filmpje. Ronaldo was te gast bij de Braziliaanse tv en moest uit al zijn ex-ploegmaats kiezen wie zijn beste partner op het veld was. Het antwoord was niet Zidane of Beckham, wel de Belg Luc Nilis. Iets wat de Braziliaanse journalist duidelijk niet verwacht had.