Kompany als buffer tussen bestuur en spelersgroep (en zeker niet alleen om geld voor anderen op te hoesten)

Niet iedereen bij Anderlecht is het eens met de voorwaarden om hun loon van april te laten vallen. Binnen de club en kleedkamer is er zo heel wat onenigheid ontstaan, vooral over het laten vallen van de tekengelden.

1/12de van hun tekengeld is voor sommige spelers niet bijzonder veel, maar voor anderen loopt dat al aardig op. Dat ze één maand loon laten vallen, daar was bijna iedereen het over eens, maar dat ze ook nog tekengeld moesten afgeven, dat was niet afgesproken. Zo waren de spelers en hun raadgevers/managers verbaasd toen ze het document voor ogen kregen.

Drukmiddel

Dinsdag besliste Vincent Kompany dan maar om zich garant te stellen voor de spelers die hun tekengeld niet wilden laten vallen. Mooi gebaar van een echte clubspeler, maar het bestuur vindt het onaanvaardbaar dat een deel van de kleedkamer zich niet solidair wil tonen. Zoiets van 'Kompany wil het wel betalen voor jullie, maar dan zetten jullie jezelf buiten de groep'.

Nu kunnen we ons inbeelden dat een Trebel (we weten niet of hij akkoord gaat) zich daar weinig van zou aantrekken. Die proberen ze toch al drie transferperiodes aan jan en alleman te slijten. Of een Andy Najar, wiens contract afloopt en waar ze toch niet meer op rekenen.

Maar voor de jongens die nog een toekomst bij Anderlecht ambiëren is het toch een serieus drukmiddel. Kom de eerstvolgende keer maar eens in de kleedkamer als Kompany voor jou heeft moeten opdraaien. We kunnen ons inbeelden dat er leukere zaken in het leven zijn. Zeker als het meerendeel wel akkoord is gegaan...

Potentieel kapitaal

In ieder geval is het geen leuke situatie. Anderlecht heeft het financieel niet breed en moet tegenwoordig elke euro omdraaien, concludeerde Karel Van Eetvelt na zijn studieronde. Maar de spelerskern - en dan vooral de jonge talenten - vertegenwoordigen een heel groot deel van het potentieel inkomen van de club. En die weten dat ook. Of als zij het niet beseffen, hun managers wel.

Anderlecht staat in deze dan ook niet echt sterk. Het charisma en overwicht qua persoonlijkheid van Kompany wordt dan ook ingezet. Zonder hem was de revolte waarschijnlijk nog groter geweest. Paars-wit probeert geen bruggen op te blazen met bepaalde spelers, maar of dat gaat lukken...