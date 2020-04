Alle mogelijke problemen op een rijtje: hoe geraken de 24 profclubs hier uit?

De beslissing om ermee te stoppen is quasi unaniem binnen de Pro League. Mooi, maar zoveel solidariteit gaan we waarschijnlijk niet meer zien de komende maanden. Er is immers geen oplossing waar iedereen blij mee gaat zijn. Alle mogelijke problemen op een rijtje.

De format blijft hetzelfde

Een optie die quasi onhaalbaar is, want er gaan minstens drie ploegen op hun achterste poten staan. Dat betekent dat Waasland-Beveren moet zakken (terwijl ze zich nog hadden kunnen redden op de laatste speeldag) en dat OHL en Beerschot nog de terugmatch moeten spelen terwijl het onduidelijk is wanneer die kan gespeeld worden. Met een onderbreking van waarschijnlijk maanden wordt het dan een loterij wie zijn spelers nog het meest in vorm zijn.

In dat geval zouden Oostende en Waasland-Beveren feitelijk ook nog hun match moeten spelen.

Met 18 volgend seizoen

Iedereen blijft in 1A en OHL en Beerschot mogen beide stijgen. Maar dan heb je weer Westerlo - en Virton als ze hun licentie krijgen - dat niet akkoord zal gaan omdat zij eigenlijk de meest regelmatige waren in de competitie en bovenaan het klassement staan. In de provinciale reeksen was er ook een eindronde, maar heeft men beslist op basis van de algemene stand. Dus er is een precedent.

Daar bovenop komt dat veel clubs niet terugwillen naar 'een normale competitie'. Charleroi heeft al laten weten dat ze de play-offs absoluut willen behouden. Club Brugge wil daar liever vanaf, maar staat daar vrij alleen mee bij de grote clubs. Ook dat wordt nog een groot discussiepunt. Met 20 in 1A heeft gewoon geen voedingsgrond, want dat lijkt weer economische zelfmoord.

Licentieproblemen KV Oostende

Het kan mogelijk nog lang duren voor er daarover uitsluitsel is. Als PMG en Alychlo niet tot een akkoord komen, zal KVO naar het BAS moeten trekken om zijn licentie te krijgen. Dat is niet van vandaag op morgen geregeld, dus wordt het ook moeilijk voorspellen of ze aan de Kust profvoetbal mogen spelen. Ook voor Virton is het nog onzeker, want die hun stadion voldoet bijlange niet aan de eisen voor profvoetbal.

Lokale overheden

De Pro League kan beslissingen nemen zoveel ze willen, maar de lokale overheden hebben ook nog steeds iets te vertellen. Leuvens burgemeester Ridouani liet al weten dat hij de wedstrijd tussen OHL en Beerschot waarschijnlijk gaat verbieden. Ook de burgemeester van Beveren was voor de lockdown al kordaat: de wedstrijd tegen Gent mocht niet doorgaan. Kleine kans dat ze dat nu wel gaan toelaten.

1B of tweede klasse: wie?

Als er twee stijgers komen uit 1B en Lokeren, Virton en Lommel krijgen geen licentie... Met wie gaan ze dan een tweede profklasse makken? Er zijn wel vijf clubs uit Eerste Amateur (Deinze, Lierse-Kempenzonen, La Louvière, RWDM en Seraing) die hun proflicentie hebben aangevraagd. In ieder geval: het zal creatief geschuif moeten worden.