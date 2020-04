"Het is wraakroepend": Analisten boos op dreigementen UEFA, KBVB had ondertussen een constructief gesprek

De beslissing van de Raad van Bestuur van de Pro League om de competitie stop te zetten zorgde voor heel wat statements vanuit België én de UEFA. Tijd voor een constructief gesprek dus, met oog op de toekomst?

De Belgische voetbalbond heeft ondertussen laten weten dat er vrijdagavond een gesprek heeft plaatsgevonden tussen Aleksander Ceferin, voorzitter van UEFA, en Mehdi Bayat, voorzitter van de KBVB.

Constructief gesprek

"Het werd een constructief gesprek, waarbij de plooien werden gladgestreken en waarbij de intentie werd uitgesproken om samen tot een oplossing te komen", klinkt het.

"Op deze manier is het de bedoeling om de Europese tickets voor België voor het seizoen 2020-2021 te vrijwaren. De KBVB spreekt nog zijn steun uit voor de aanpak van UEFA om solidair uit deze coronacrisis te komen."

Analisten ferm

In Extra Time hadden de analisten de beslissing van de UEFA en het ECA ferm aangevallen: "Dat UEFA over solidariteit begint? Ik weet niet of ik er moet om lachen of woedend moet over worden als ik zie dat Agnelli van Juventus die brief ondertekend heeft", aldus Peter Vandenbempt.

Daarin bijgestaan door Filip Joos: "De Pro League zou alleen maar lof moeten krijgen. Agnelli denkt dat de mensen er klaar voor zijn om opnieuw te voetballen. Niemand wil gaan kijken op dit moment, mensen kunnen hun doden niet eens begraven op dit moment."