Telenet voelt zich gepakt door Pro League: "Houden er rekening mee dat er schadeclaim komt"

De Pro League moet kritiek vanuit verschillende hoeken afweren na de beslissing om ermee te stoppen. Ook de rechtenhouders zijn niet echt gelukkig. Die eisen mogelijk een deel van de koek terug.

Telenet was helemaal niet te spreken over de beslissing, want ze werden zelfs niet geconsulteerd. Ze moesten het in de media vernemen en dat stoort hen toch. Er was immers een afspraak dat als er in mei terug getraind kon worden dat er in juni toch nog gespeeld zou worden met een volledige play-off 1 en een ingekorte play-off 2.

Nadat ze de rechten aan Eleven Sports verloren, waren ze al niet te blij en dit komt er dan nog bovenop. "We houden rekening met het gegeven dat er een claim komt”, aldus Pro League-voorzitter Peter Croonen bij Het Nieuwsblad. “We gaan met hen rond de tafel zitten. Er zal economische schade worden geleden, maar we zijn verplicht een beslissing te nemen in het belang van de volksgezondheid.”