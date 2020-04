Nu ook helemaal OFFICIEEL: Antwerp geeft Japanner driejarig contract

Contractnieuws vanuit Deurne-Noord. Antwerp licht de aankoopoptie van Koji Miyoshi.

De bestuurslui van Antwerp staan voor een drukke zomer. Tal van spelerscontracten lopen af en de club moet ook beslissen over aankoopopties. Een taakje kunnen ze alvast van hun to-dolijst schrappen: het contract van Koyi Miyoshi.

Vorige week raakte al bekend dat Antwerp de Japanner zou overnemen van Kawasaki Frontale. Tijdens zijn huurperiode, waarin hij nochtans het nodige blessureleed kende, kon Miyoshi de Great Old van zijn kwaliteiten overtuigen.

Nu is het nieuws ook officieel. Op de eigen webstek bevestigde RAFC dat de 23-jarige Miyoshi nu tot juni 2023 vastligt bij de oudste club van het land.

