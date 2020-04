Van Eetvelt is in de wolken met inzamelactie van paarswitte superfan en doet een mooie geste

Dat Anderlecht in vieze financiële papieren zit, kruipt menig Anderlecht-supporter niet in de koude kleren. Etienne Wils besloot het heft in handen te nemen en een inzamelactie te houden. Het initiatief heeft ondertussen de kantoren in Neerpede bereikt.

Eerder kon u al lezen op Voetbalkrant.com hoe Anderlecht-supporter Etienne Wils een steunfonds heeft opgericht en hoopt daarmee maar liefst 20 miljoen euro op te halen voor de club van zijn hart. Volgens Het Laatste Nieuws heeft Anderlecht-CEO Van Eetvelt de superfan persoonlijk gebeld en bedankt voor het initiatief. Bovendien beloofde Van Eetvelt ook 100 gesigneerde shirts uit te delen, die worden verloot onder iedereen die minstens 50 euro doneert.