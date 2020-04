"Beloftenploegen worden weggeblazen in 1B"

De beste beloftenploegen in 1B laten meedraaien? Het is een voorstel dat op tafel ligt, maar dat door onder andere Westerlo redelijk snel werd afgeschoten. Ook Gert Verheyen vindt het geen al te best idee.

"Als dat vier beloftenploegen zijn op 20 ploegen, zoals in Nederland, dan wel. Maar toch niet de helft? Bovendien ligt het niveau in Nederland lager dan onze 1B. Toen ik nog voor de voetbalbond werkte, was ik daar wel een voorstander van. Maar voor een team met 19-jarigen is 1B momenteel te hoog gegrepen", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Volgens Verheyen zijn die jongens niet klaar voor een fysiek stevige reeks. "Die beloftenploegen worden weggeblazen. Ik heb nog met de nationale U19 tegen Roeselare geoefend. Wij wonnen niet, hé. En die ploeg was het beste wat ons land te bieden had. De oplossing daarvoor zou kunnen zijn dat je spelers aantrekt, ervaren dertigers, die louter voor Club Brugge B of AA Gent B spelen. Is dat in Italië niet zo?"