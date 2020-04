Verheyen weet hoe het zover is kunnen komen: "Carcela en Mpoku worden royaal betaald, maar doen niet wat Vormer en Vanaken doen"

Hoe het volgend seizoen gaat verlopen na de hakbijl die de Licentiecommissie hanteerde, is nog niet te voorspellen. Analist Gert Verheyen weet wel hoe het zover is kunnen komen.

Verheyen zag van dichtbij hoe bepaalde clubs zichzelf de dood injoegen. "Te veel spelers. Die kernen zijn de laatste 30 jaar enorm gegroeid. Vroeger had je vijftien spelers, plus vijf jeugdspelers, plus drie keepers. Nu zijn kernen absurd groot", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"En vooral ook: spelers die overbetaald worden. Toch ten opzichte van wat ze in return geven. Spelers aan de top van de piramide op wereldvlak verdienen ­gigantisch veel geld en dat sijpelt ook door tot bij ons, tot bij de mindere goden. Als er bij KVO al spelers zijn met lonen van een topclub, dan vraag je om problemen."

Vormer, Vanaken en Mignolet maken hun ploeg wel kampioen

Te veel geld voor te weinig bepalende spelers. "Standard torst evenveel loonmassa als Club Brugge, maar het pakt geen prijzen. Neem nu mannen als Carcela en Mpoku. Zulke mannen worden royaal betaald, maar op een titel voor Carcela na, is er geen return. Ze brachten hun ploeg nooit tot in de Champions League. Vormer, ­Vanaken en Mignolet zijn wellicht de grootverdieners bij Club, maar zij maken hun ploeg wel kampioen."