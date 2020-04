Komt ook volgend voetbalseizoen al op de helling? Marc Van Ranst geeft meer duiding

Het zijn drukke weken en maanden voor Marc Van Ranst, die elke dag opnieuw in diverse tv-programma's en kranten uitlegt hoe het met de pandemie van het coronavirus zit. En hij is niet helemaal optimistisch als het gaat over voetbalwedstrijden.

Van Ranst gaf eerder al aan dat het organiseren van massa-evenementen of sportwedstrijden een van de laatste zaken zal zijn die opnieuw mogelijk zullen zijn. Nog even tijd In Italië gaan inmiddels al stemmen op om tot het einde van het jaar achter gesloten deuren te voetballen. Er moet bovendien in het najaar mogelijk ook rekening gehouden worden met een nieuwe opstoot van het coronavirus. Het maakt het er niet makkelijker op voor virologen om te voorspellen wat er zal gebeuren de komende weken en maanden. "Het volgende voetbalseizoen? We zijn midden april, het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen", nuanceert Van Ranst tegen Sporza. "Er is nog even tijd om daarover te beslissen."