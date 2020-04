Anderlecht-lieveling Biglia krijgt slecht nieuws van AC Milan-bestuur

Voor wie bij Anderlecht droomt van een terugkeer van Lucas Biglia, het is nog steeds mogelijk, al zullen de financiën van de club waarschijnlijk een stok in de wielen steken. De Argentijnse middenvelder is deze zomer transfervrij.

Volgens de Italiaanse journalist Nicolo Schira heeft het bestuur van AC Milan contact opgenomen met de entourage van Biglia en hen verteld dat zijn contract - dat in juni afloopt - niet verlengd zal worden. De 34-jarige middenvelder speelde slechts 12 wedstrijden dit seizoen en past niet meer in de plannen van coach Stefano Pioli. Deze winter toonden zowel Fiorentina als Celta de Vigo interesse in de ex-Anderlecht-speler.