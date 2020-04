Goedkoop shoppen bij Beerschot? Anderlecht (en andere clubs) zouden wel eens bedrogen kunnen uitkomen

Bij Beerschot waren ze niet blij met het nieuws dat Anderlecht interesse heeft in Mike Vanhamel. De doelman staat niet op het verkooplijstje van de club en ze hebben zeker geen intentie om hem te laten vertrekken.

Er was tijdens de winterstop al interesse van Anderlecht, dat op zoek is naar nieuwe doelmannen en toen al wist dat Davy Roef ging vertrekken en Frank Boeckx de handschoenen aan de haak zal hangen. Toen werd dat niet concreet, maar vorige week werd er weer geïnformeerd naar de 30-jarige doelman.

Aanbiedingen geweigerd

Dat de transferprijs nog wel zal meevallen, zou wel eens lelijk kunnen tegenvallen voor Anderlecht. Beerschot staat financieel sterk door de investeerders en de inspanningen van bouwgroep DCA en hoeft geen spelers te laten vertrekken. Zo werden er al aanbiedingen op Reda Halaimia en Marius Noubissi van respectievelijk 1,3 miljoen en 2 miljoen weggewimpeld. Uiteraard verkopen ze wel als er een niet te weigeren bod zou komen.

De Ratten weten ook dat ze bij een vertrek van Vanhamel op zoek moeten naar twee profielen: een goeie doelman én een kapitein. Vanhamel is immers de man die in de kleedkamer de grootste invloed heeft. De appreciatie is zo groot dat ze hem zelfs zijn carrière willen laten beëindigen bij de club. Op het Kiel is men niet van plan om sterkhouders te laten vertrekken, want de kans is - al is het afwachten wat de Pro League gaat beslissen - vrij reëel dat ze volgend seizoen in 1A mogen uitkomen.

Van Crombrugge

Als Anderlecht denkt om Vanhamel, die nog een contract heeft tot 2022, voor een prikje weg te halen, zouden de Brusselaars dus bedrogen kunnen uitkomen. Vanhamel zelf heeft ook al te kennen gegeven dat hij tevreden is bij Beerschot. Als Hendrik Van Crombrugge blijft bij paars-wit zou de kans ook bijzonder groot zijn dat hij tweede keeper moet worden.