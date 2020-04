Waarom een fusie met Kortrijk en Moeskroen kan slagen: "Kijk naar Waterschei en Winterslag, twee bescheiden clubs die met KRC Genk een succesverhaal brengen"

Royal Excel Mouscron heeft de hand uitgestoken naar KV Kortrijk voor een fusie. Ook KSV Roeselare wordt bij de gesprekken betrokken. Maar wat is de gedachtegang achter de fusie?

Het is Royal Excel Mouscron dat het vuur aan de lont stak. Les Hurlus kregen geen licentie en vrezen dat ook het beroep voor het BAS een maat voor niets zal zijn nadat de Licentiecommissie de belangen van Pini Zahavi zwart op wit kan bewijzen.

"Voor Moeskroen is een fusie onvermijdelijk", legt Patrick Declerck uit in Het Laatste Nieuws. "Ik citeer altijd het voorbeeld van Winterslag en Waterschei. Twee bescheiden clubs die tot KRC Genk fuseerden en een succesverhaal brengen."

De voorzitter van Moeskroen benadrukt bovendien dat KV Kortrijk de plannen wel ziet zitten. "Iedereen weet dat er te veel clubs zijn in de regio. Kortrijk en Zulte Waregem zie ik niet meteen fuseren. Maar Kortrijk en Moeskroen daarentegen. Waarom niet?"

"Het kan me niet bommen waar we gaan spelen", is Declerck realistisch. "Dat zal in Kortrijk zijn. Ze hebben meer fans. Ik weet dat de fans van Moeskroen niet blij zullen zijn. Als ze een ploeg willen moeten ze het maar tonen door naar het stadion te komen."

Stadion, opleidingscentrum én oefenvelden

Ook KSV Roeselare zou in het verhaal opgenomen worden. Kortrijk heeft het stadion, Moeskroen met FuturoSport een succesvol opleidingscentrum en op Schiervelde kunnen de beloften voetballen en kan het eerste elftal trainen.