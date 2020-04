🎥 Wat gebeurde er op 18 april in de voetbalgeschiedenis? Anderlecht wint allereerste play-off 1, AZ-Belgen pakken de titel en allermooiste goal van Lionel Messi?

Ook op dinsdag 18 april geen live-voetbal op de Belgische velden. In het verleden was dat al eens anders, uiteraard. Wat waren enkele opvallende momenten van 18 april doorheen de recente voetbalgeschiedenis?

18 april ... 2010 Anderlecht wint allereerste play-offs

In het seizoen 2009-2010 onderging de Belgische competitie een hele makeover. De zes ploegen die na een reguliere competitie van 30 speeldagen de meeste punten hadden mochten deelnemen aan play-off 1, mét halvering van punten.

Anderlecht was dat jaar dominant en kwam ook na de halvering van de punten niet in verlegenheid. Op de zesde speeldag van play-off 1 kon RSCA de titelstrijd in het hol van de leeuw, in Jan Breydel, beslechten. Paars-wit won met 1-2 en vierde zo de dertigste landstitel in de geschiedenis van de club, goed voor een derde ster boven het embleem.

18 april ... 2009 AZ pakt tweede landstitel

Winnen deden de manschappen van Louis Van Gaal op 18 april 2018 niet, maar door puntenverlies van de titelconcurrenten mocht AZ Alkmaar wel zijn tweede landstitel uit de clubgeschiedenis vieren.

Dat deden ze met maar liefst vier Belgen in het basiselftal: Gill Swerts en Sebastien Pocognoli in de defensie, Maarten Martens op het middenveld en Mousa Dembélé in de aanval. Een dikke week later volgde een legendarische kampioenenviering.

18 april ... 2007 Messi doet het op zijn Maradona's

De vorige momenten waren van vreugde, dit is er een van absolute schoonheid. Dertien jaar geleden is het intussen al dat Lionel Messi deze wondermooie sologoal uit zijn sloffen toverde.

Er bestond toen ook geen twijfel meer over. 'De Vlo' zou even goed of beter worden dan zijn legendarische landgenoot Diego Maradona, die enkele decennia geleden op bijna identieke wijze een solo afrondde.