Storck legt uit waarom hij Cercle verlaat én spreekt over Antwerp: "Daar liggen mijn ambities"

Bernd Storck heeft Cercle Brugge laten weten niet in te gaan op het voorstel om langer coach te blijven van de groenhemden. Ondertussen lijkt Antwerp FC één van de clubs die hem willen binnenhalen. De Duitser geeft zelf tekst en uitleg.

De mirakelman. Vorig seizoen liet Bernd Storck Royal Excel Mouscron swingen, terwijl hij de voorbije maanden bij Cercle Brugge het degradatiespook afschudde. "Het resultaat is dan wel een mirakel, maar het is vooral héél hard werken."

De Vereniging schotelde de Duitser een nieuw én verbeterd contract voor, maar Storck blijft niet. "Mijn persoonlijke ambities zijn niet te verzoenen met die van Cercle", legt hij uit in Het Laatste Nieuws.

Ik wil Europa in en dat kan niet met Cercle Brugge

"Ik wil Europa in en dat kan niet met Cercle Brugge", gaat Storck verder. "De realiteit is dat Cercle een ontwikkelingsclub is. Ik wil meer zijn. Ik wil voor de prijzen spelen en aantreden in de Europa League of Champions League."

Verhuis naar Deurne?

Europees voetbal is alleszins een optie bij Antwerp FC. "Het zou leuk zijn om in België aan de slag te blijven. Ik heb de speculaties in de Hongaarse pers ook gelezen. Ik heb echter geen enkel contact met Antwerp."