De olijftak is gegeven: KVO-voorzitter vraagt respect voor... Marc Coucke

Weken, maanden lagen KV Oostende en ex-voorzitter Marc Coucke met elkaar overhoop. Dinsdag kwam echter het verlossend nieuws dat de kustploeg een akkoord gevonden had met PMG en ex-voorzitter Marc Coucke. Frank Dierckens reikt nu met respect de hand: "Coucke heeft KVO een grote dienst bewezen!"

Dat schrijft Dierckens in een Facebook-post:

“Beste vrienden, het voorbije weekend was een belangrijke stap voor de toekomst van KVO. Dagen, weken, maanden kenden we allemaal een gespannen tijd van onzekerheid. Met vele ups and downs, met veel vallen en opstaan, voor ons allen”, aldus Dierckens. “Maar telkens zijn we allen terug opgestaan, en moed opgebouwd om verder te gaan, omdat niemand wilde opgeven. Samen hadden we één leuze: KVO MOET GERED WORDEN.”

"Een belangrijke horde die moest genomen worden was de deal met Marc Coucke. Duurde lang, het ging over centen, das altijd gevoelig en gevaarlijk. Maar als slot van alle contacten heeft Marc, ook met toedoen van onze burgemeester, een heel mooie deal gemaakt met PMG. In alle eerlijkheid ere wie ere toekomt. Hier heeft Marc zeker KVO een grote dienst bewezen! Anders stonden we vandaag niet waar we nu staan. Ik verwacht ook dat we nu allen samen dit als respectvol teken naar Marc kunnen brengen en het verleden hiermee volledig opbergen.”

Laatste horde

Door de deal zou het nu ook in orde moeten komen voor het BAS, maar Dierckens wil het vel van de beer nog niet verkopen...

“Ik wil de euforie nu niet gaan dempen, maar we moeten samen nog voorbij het BAS geraken. Bepaalde medewerkers binnen KVO zijn nu bijna dag en nacht aan het proberen een waterdicht dossier voor te bereiden tegen maandag. Het ziet er naar uit dat dit haalbaar zal zijn, maar dit is toch ook nog een laatste horde die hier moet gehaald worden."

"Ik vond dit belangrijk om nog eens te vermelden. PMG, Marc, Bart, André, Dimitri, Thorsten en mezelf en nog vele andere, zijn de mensen die meegeholpen hebben om te zorgen dat KVO staat waar we nu staan. Op naar het BAS en hopelijk kunnen we deze laatste horde nemen zonder te struikelen. Fingers crossed!”