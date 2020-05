POLL: Voorbeeld voor België? Bayern München hervormt jeugdwerking: "Kinderen langer laten ontwikkelen in eigen omgeving"

De Duitse topclub maakte donderdag bekend dat ze vanaf het seizoen 2022-2023 pas ploegen in competitie zal brengen vanaf U11. De Rekordmeister maakt zo een statement. Alsmaar meer kinderen worden op jonge leeftijd naar grote ploegen gehaald.

Op alsmaar vroegere leeftijd worden (potentiële) talenten het hof gemaakt door grote(re) clubs. Dit zowel op provinciaal, interprovinciaal, als elite-niveau. De druk voor deze jonge jongens neemt vaak toe, waardoor het spelplezier vaak erg snel zoek is.

Ook in Duitsland is dit het geval. Dit zette Bayern München aan tot het nemen van een wel erg drastisch besluit.

Via de clubwebsite maakte Bayern bekend dat het vanaf het seizoen 2022-2023 geen U9 en U10 in competitie zal brengen. De jeugdopleiding zal pas starten vanaf U11. "Vanaf het seizoen 2021-2022 brengen we geen U9 in competitie. Een seizoen later volgen dan ook de U10."

"We hebben als topclub een grote sociale verantwoordelijkheid, zeker ook voor de heel jonge voetballers in onze regio. Met deze beslissing willen we kinderen langer laten ontwikkeln in hun eigen omgeving, op hun eigen tempo en zonder prestatiedruk."