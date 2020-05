Vandenbempt ziet veel afgunst, argwaan en onvrede bij voetbalclubs om een beslissing te nemen rond stopzetting competitie

Peter Vandenbempt acht de mogelijkheid groot dat de vergadering van de Pro League maandag opnieuw uitgesteld zal worden. En als dat dan toch niet gebeurt, zal er volgens hem toch over niets gestemd worden. "Een ongelooflijk pakket beslissingen zonder meerderheid."

De Pro League moet veel elementen bespreken in hun volgende vergadering: het eventuele stopzetten van de competitie, het aanvaarden van het klassement, het uitdelen van de Europese tckets (met of zonder compensatie voor andere clubs) én de beslissing van het competitieformat. Maar volgens Vandenbempt is er nog veel onvrede en geen meerderheid.

Wachten op de regering en het BAS

De Pro League wil eerst en vooral wachten op een beslissing van de regering zoals in Nederland en Frankrijk. "Waarom moeten wij die beslssing nemen als de regering zich nog moet uitlaten over sportcompetities deze zomer", zegt Vandenbempt bij Sporza.

Rond het vraagstuk van het competitieformat denkt hij dan weer dat ze zullen wachten tot er een uitspraak komt van het BAS omtrent de licenties. Want pas dan weet je hoeveel profclubs er zullen zijn en hoe de competitie er zou kunnen uitzien.

Nog veel discussie

De verdeling van de Europese tickets en een mogelijk solidariteitsfonds voor clubs die geen Europees voetbal spelen zijn ook nog voer voor discussie. "Er is veel afgunst, onvrede en argwaan binnen de Pro League. Er is zelfs discussie over welke meerdereid er nodig is, gewoon de helft of toch 80%", weet de Sporza-commentator.