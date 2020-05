🎥 Wat gebeurde er op 5 mei in de voetbalgeschiedenis? Anderlecht en Rensenbrink zetten België op de Europese kaart

Ook op dinsdag 5 mei geen live-voetbal op de Europese velden. In het verleden was dat al eens anders, uiteraard. Dus graven we maar eens diep terug in de voetbalgeschiedenis en belanden we in het jaar 1976.

Anderlecht greep in het seizoen 1975/76 naast de titel, maar pakte toch de dubbel. RSCA verloor het kampioenschap van Club Brugge, dat wel een pandoering kreeg in de halve finale van de Beker van België. In de finale was Anderlecht oppermachtig tegen Lierse (4-0). De tweede prijs die Anderlecht pakte was zowaar een Europese. De club nam deel aan de Europa Cup II -later Uefa Cup en nog later Europa League- waarin het in de finale tegen West Ham United uitkwam. Een verre verplaatsing werd het voor trainer Hans Croon en zijn manschappen niet, want de finale vond plaats in het Heizelstadion. Tot die manschappen behoren enkele absolute Anderlecht-legendes. Zo moest huidige T1 Franky Vercauteren, toen nog maar 19 jaar, invallen voor de geblesseerde Ludo Coeck. Onderaan vindt u alle spelers die toen op het veld stonden. De bekendste namen waren verder nog Arie Haan, Hugo Broos en Gille Van Binst. Dé vedettes van de dag werden uiteindelijk Swat Van der Elst en Robby Rensenbrink. De Belg wiste de 0-1 uit en de betreurde Nederlander maakte zette zijn ploeg op voorsprong. Toen het 2-2 stond en de tijd begon te dringen maakte Rensenbrink het verschil door een strafschop om te zetten en Van der Elst op weg te sturen naar de 4-2. Anderlecht werd zo de allereerste Belgische club die een Europese prijs pakte. De opstelling van Anderlecht: Jan Ruiter, Michel Lomme, Hugo Broos, Gille Van Binst, Jean Thissen, Jean Dockx, Arie Haan en Ludo Coeck (32’ Frank Vercauteren), Swat Van der Elst, Peter Ressel en Robby Rensenbrink.