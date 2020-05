UPDATE: Genk zet Club Brugge onder druk en reageert met eigen agendapunten op mail van blauw-zwart

Er zal de komende dagen nog heftig gediscussieerd worden over de stopzetting van de competitie. Nu is ook uitgelekt dat Genk een mail gestuurd heeft om een extra agendapunt aan te brengen voor de Algemene Vergadering. Een agendapunt dat ingaat tegen het voorstel van Club Brugge.

UPDATE: Onze redactie kreeg inmiddels meer info over de situatie.

Genk zet Club Brugge en AA Gent onder druk om in te stemmen met een compensatie. Met andere woorden: als blauw-zwart naar de Champions League wil, en AA Gent naar de voorrondes, zal er moeten gedeeld worden. Het standpunt van Club Brugge daarover was eerder al duidelijk: geen denken aan. Maar er zal toch een compromis moeten gevonden worden.

Genk is wel bereid om mee te gaan in het plan van Club Brugge om een competitie met Waasland-Beveren, Beerschot en OHL te organiseren. En de play-offs voor één seizoen ofwel met 4 ploegen te spelen ofwel af te schaffen als de kalender het niet toelaat. En bijkomend blauw-zwart dit seizoen tot kampioen uit te roepen, maar dit onder voorwaarden. Héél belangrijk detail: het is ook een eis van Genk dat het huidige format in seizoen 2021 - 2022 gewoon terugkeert.

Anders dreigt Genk de competitie nietig te laten verklaren en geen kampioen en geen stijgers toe te wijzen. Daardoor komt ook de toewijzing van de Europese plaatsen op de helling te staan. Een nietige competitie heeft namelijk niet plaatsgevonden en dus zijn er geen sportieve verdiensten. Iets waar de UEFA naar verwijst voor de toewijzing van de Europese plaatsen.