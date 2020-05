Brengt Leko bij Antwerp wat spelers en bestuur al lang nastreven?

Zoals we deze week al schreven: Antwerp (en voor Paul Gheysens) wou een kampioenenmaker als nieuwe coach. Ivan Leko beantwoordde aan dat profiel en bovendien gaat hij The Great Old anders laten spelen.

Laszlo Bölöni heeft een beetje zijn eigen graf gedolven met zijn uitspraken (die volgens hem wel verkeerd geïnterpreteerd werden door de Hongaarse journalist) dat hij niet meer beter kon doen met Antwerp. Dat is nooit een goeie uitspraak met een superambitieuze voorzitter als Gheysens.

De twee partijen waren toch al op elkaar uitgekeken. Bölöni is er nog eentje van de oude stempel en ging liever uit van de fysieke sterkte van het grootste deel van zijn ploeg. Dat kader moest dan vedetten als Mbokani, Lamkel Zé en Refaelov de ruimte geven om uit te blinken. Zo werkte hij heel zijn carrière en dat krijg je er niet meer uit.

Attractief voetbal kon je dat niet noemen, al was het in zijn laatste seizoen wel al beter. Maar Ivan Leko heeft bij Club Brugge laten zien dat hij een meer aanvallende vorm van voetbal aanhangt. Daarom wordt het ook interessant om zien of hij weer naar drie achteraan gaat teruggrijpen.

Dat zou in ieder geval betekenen dat Antwerp de transfermarkt op moet, want zo'n systeem kan je niet spelen zonder minstens één goeie, intelligente en ervaren centrale verdediger. In ieder geval zal het een heel ander Antwerp zijn dat we volgend seizoen te zien krijgen. Met evenveel succes? De spelers zullen wel blij zijn, want het grootste deel van de groep geloofde rotsvast dat ze beter voetbal konden spelen dan wat ze lieten zien.