Transfernieuws en Transfergeruchten 24/05: Lukaku - Cavani - Vreven

De geruchten en officiƫle deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Inter wil Edinson Cavani om straks Romelu Lukaku bij te staan

Inter is quasi zeker dat Lautaro Martinez, die indruk maakte aan de zijde van Lukaku, zal vertrekken naar Barcelona. Al moeten daar nog heel wat onderhandelingen over volgen. In ieder geval willen ze een vervanger aantrekken om straks klaar te zijn voor de strijd om de Scudetto. (Lees meer)