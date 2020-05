Van Eetvelt over solidariteitsbijdrage, waar hij veel hoongelach over kreeg: "Om dat bedrag te krijgen moet Club Brugge al de Champions League winnen"

Er is dus een solidariteitsbijdrage gekomen. Nochtans werd Karel Van Eetvelt weggelachen toen hij dat eerst voorstelde omdat men dacht dat het was om Anderlecht financieel te helpen.

Van Eetvelt krijgt nu gelijk met zijn vraag. "Solidariteit was iets dat nodig was. Maar de cijfers die Anderlecht zou krijgen en die gepubliceerd zijn kloppen wel niet. Om 700.000 euro te krijgen moet Club Brugge bijna de Champions League winnen. Al wens ik hen dat wel toe hoor, om duidelijk te zijn", aldus Van Eetvelt.

Van Eetvelt zegt dat hij in het belang van het hele Belgische voetbal sprak. "Je moet weten dat ik uit een omgeving kom waarin zoiets normaal is. Misschien moet dat ook wel normaal worden in het Belgisch voetbal. En daarbij, wie de financiële situatie van Anderlecht kent, weet dat zo'n bedrag een druppel op een hete plaat is. Het was mij niet te doen om Anderlecht er beter te doen uitkomen."