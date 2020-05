Wesley Sonck kan zich dankzij Container Cup ereburger van Ninove noemen

Wesley Sonck was de afgelopen weken te zien op het programma De Container Cup, waar hij samen met Pedro Elias het commentaar verzorgde.

Tijdens een van de aflevering dolde Pedro Elias dat het bizar is dat iemand als Wesley Sonck geen ereburger was van Ninove, het dorp waar Wesley Sonck woont. Nu heeft de boodschap de burgemeester van Ninove bereikt, die Sonck graag wil uitroepen tot ereburger.

Wat als mop bedoeld was, draait nu uit in een mooie titel voor Sonck. Via de digitale gemeenteraad kondigde burgemeester Jan Arijs het nieuws aan.

"De verdiensten van Wesley Sonck voldoen volledig aan de voorwaarden waardoor het gepast zou zijn hem uit te roepen tot ereburger van Ninove. De viering kan dan gebeuren nadat de gezondheidscrisis achter de rug is."