Veiligheidsraad beslist: Vanaf 1 juli weer contactsport

Vandaag werd er door de Veiligheidsraad beslist over de versoepelingen. Vele sporters keken reikhalzend uit naar de beslissing over sporttrainingen.

Zo is er besloten dat vanaf 8 juni alles weer mag, behalve dat wat specifiek verboden wordt. Zo mogen groepstrainingen doorgaan, al zal dat voorlopig nog steeds zonder contact zijn. Dit mag in groepen tot maximaal 20 personen en gezamenlijk douchen na het sporten is verboden.

Vanaf 1 juli begint er weer een nieuwe fase in het plan. Vanaf dan mogen alle sporten weer hervat worden. Ook zal dan contact weer toegestaan worden en mag er weer publiek komen.

Massa-evenementen blijven evenwel verboden. Zo mogen er maximaal 200 toeschouwers aanwezig zijn.