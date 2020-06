Jean Butez wil met Antwerp meespelen om de prijzen

Jean Butez wordt volgend seizoen de nieuwe doelman van Antwerp. De Fransman kwam over van Moeskroen en kijkt alvast uit naar het nieuwe seizoen.

Butez gaat er niet vanuit dat hij het seizoen als eerste doelman start. "Ik heb geen garanties gekregen. Dat zouden ze ook niet moeten doen, want wie op training niet traint als een eerste doelman, komt er voor de wedstrijden ook niet in", was Butez bescheiden.

Voor Butez is het het eerste avontuur bij een grote club, al had hij ook vorig jaar al naar een grotere club kunnen trekken. "Ik was persoonlijk rond met Club Brugge en ook Standard toonde interesse, maar Moeskroen deed moeilijk. Ik heb er me wel over gezet en ben blij dat ik nu alsnog de stap kan maken naar de Belgische top."

Butez hoopt om met Antwerp dit seizoen mee te doen om de prijzen. "De club is ambitieus, net als ik. Ze willen meedoen bovenaan en Europees spelen. Misschien kan ik zo mijn naam ook op de kaart zetten in Frankrijk. Dat we dan tegen een Franse ploeg spelen en dat het hen opvalt dat er een Franse doelman in doel staat."

Bij Antwerp moet Butez Sinan Bolat vervangen. Geen al te gemakkelijke taak. "Hij was een van de beste doelmannen van de competitie, maar het is door naar hem te kijken dat ik beter ben geworden. Mijn sterkste punt? Mijn voetenwerk. Dat heb ik meegekregen bij Lille. Al heb ik ook wel een goede lange bal, doordat Rednic mijn coach is geweest."