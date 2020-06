'Antwerp plukt kinesist met negen jaar dienst weg bij Club Brugge'

Antwerp en Club Brugge voeren wijzigingen door in hun medische staf. De Great Old nam onlangs afscheid van een kinesist en gaat er nu een wegplukken bij blauw-zwart.

Jochen De Coene, die in het najaar van 2018 de overstap van RSCA naar RAFC maakte, nam onlangs afscheid van Antwerp. Intussen heeft de Great Old een opvolger gevonden voor de kinesist. Volgens Het Laatste Nieuws staat Jan Van Damme (rechts op de foto) op het punt om Club Brugge na negen seizoenen te verlaten voor Antwerp.

In zijn periode bij Club was Van Damme dus ook lid van Leko's medische staf. Blauw-zwart voerde op zijn beurt ook al enkele wijzigingen door in de medische staf. Dat kon u HIER lezen.