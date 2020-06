Robben geeft meer uitleg bij zijn onverwachte comeback: "Ik weet niet of het zal lukken"

Om 14u30 vandaag geeft Arjen Robben een persconferentie over zijn terugkeer bij FC Groningen. Een comeback die de Nederlandse voetbalwereld compleet verraste.

Robben wil zijn ex-club helpen, zo verklaart hij op de website van de club. "De club kan in deze periode alle hulp gebruiken om goed door de coronacrisis te komen", zegt hij. "Zelf heb ik ook meegedaan aan verschillende acties en daarnaast erover nagedacht wat ik nog meer zou kunnen doen voor onze FC. De laatste weken heb ik veelvuldig overleg gehad met mensen binnen de club en misschien nog wel het meest geluisterd naar de actie van de supporters: "Arjen, volg je hart!"..."

"Een terugkeer als speler van FC Groningen. Het begon te kriebelen en nu is het mijn missie. Ik werk aan een comeback als voetballer. Bij de FC. Of dit lukt, weet ik nu nog niet. Wat ik wel weet, is dat het aan mijn inzet en motivatie niet zal liggen. Het is nu mijn droom om weer in het shirt van FC Groningen te spelen."