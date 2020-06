Eupen laat Jonathan Bolingi terugkeren naar Antwerp en bevestigt ook vertrek van andere huurling

Het offensieve compartiment van Eupen zal er toch enigszins anders uitzien, na het vertrek van Jonathan Bolingi en Smail Prevljak. Beiden kwamen het voorbije seizoen voor De Panda's uit door een uitleenbeurt, maar die krijgt dus geen vervolg.

Dat Smail Prevljak terug zou keren naar Red Bull Salzburg stond eigenlijk al vast. Eupen heeft het nieuws bij deze ook officieel bevestigd op zijn website. De Bosniër maakte sinds zijn komst eind januari een sterke indruk en heeft bij Salzburg nog een contract tot 2022.

Daarnaast laat Eupen dus weten dat ook Jonathan Bolingi terugkeert naar de club die eigenaar is van de speler. Ook Bolingi heeft op zijn beurt nog een overeenkomst met de Great Old tot 2022. Antwerp ging Bolingi in juli 2018 weghalen bij Standard.

Belangrijke doelpunten

Zowel Bolingi als Prevljak maakten in de afgelopen competitie belangrijke doelpunten die bijdroegen tot de redding, maar hun verbintenis met Eupen loopt af op 30 juni.