Belgische coach over wereldster die hij coachte: "Eén keer was er een probleem met onze reis. Hij heeft zijn gsm gepakt, de president gebeld en alles geregeld"

Tom Saintfiet heeft al wat meegemaakt tijdens zijn trainerscarrière. De man heeft in Afrika al heel wat landen en clubteams onder zijn hoede gehad. Bij de nationale ploeg van Togo had hij Emmanuel Adebayor onder zijn hoede. En die was toch wel wat extravagant.

Adebayor maakte het hem soms niet makkelijk. "De absolute ster van het team. Dat kon moeilijk anders voor een ex-speler van Arsenal, Manchester City en Tottenham. Hij had bijvoorbeeld een eigen tv-crew, die hem geen seconde uit het oog verloor. Ik herinner me ook de aparte voorbereiding op een oefenmatch tegen Ghana. Hij was nergens te bespeuren. Plots hoor ik vanop het trainingsveld een brommend lawaai. Het was een peperdure motor met daarop een man in een fancy lederen pak, compleet met Duitse helm op het hoofd. Het bleek Adebayor te zijn. Zijn trainingsoutfit had hij eronder aan. Mag ik meetrainen?, vroeg hij. De volgende dag kwam hij dan weer niet opdagen. En zo ging dat maar door", vertelt Saintfiet in Het Nieuwsblad.

“De dag voor de wedstrijd was hij daar plots weer: Hey coach, ik ben klaar om te spelen. Waarop ik zei: Dat is een probleem, want je zit niet in de selectie. Adebayor repliceerde: Ja, maar ik ben de kapitein. Ik maakte hem duidelijk dat de regels voor iedereen gelden, zonder uitzondering. Oké, ik kom met mijn privéjet. Zet me maar op de bank dan. Omdat er iets mis was met de visums, vertrokken we met de bus naar Ghana. Het werd een helse rit van een uur of zes. Adebayor deed er met zijn jet een halfuurtje over."

"Toen hij onze kleedkamer wilde binnenstappen, vroeg ik onze media officer om de deur op slot te doen. Geloof het of niet, maar toen is hij bij de Ghanezen gaan zitten, in de kleedkamer! Bij het volgende oefenkamp was hij als eerste in het hotel, als eerste bij het ontbijt, de tactische bespreking én op het oefenveld. Hij had veel macht en was minstens even beroemd als de president. Eén keer was er een probleem met onze reis naar Tunesië. Hij heeft zijn gsm gepakt, de president gebeld en alles geregeld. Straf!”