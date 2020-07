Transfernieuws en Transfergeruchten 07/07: David - Mykhaylichenko

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Bogdan Mykhaylichenko is nu toch op weg naar Anderlecht

Vorige maand werd bekend dat Anderlecht vergevorderde interesse had in Bogdan Mykhaylichenko, maar sindsdien is het windstil rond de Oekraïnse linksachter. Maar hij is nog steeds op komst. (Lees meer)