Genk niet al te blij met nieuwe kalender: "Eén topmatch thuis in augustus, ok. Maar twee?"

KRC Genk werd op de kalendervoorstelling vertegenwoordigd door algemeen directeur Erik Gerits. Die was niet al te blij toen hij de eerste vier speeldagen bekeek.

De kans dat er in augustus al veel publiek toegelaten wordt in de stadions is klein. Alle ploegen wilden dus topmatchen voorkomen in die maand, maar Genk krijgt op speeldag twee Antwerp op bezoek en op speeldag 4 Standard.

"De kalender is wat het is, maar we hadden het uiteraard liever anders gezien", aldus Gerits. "We hadden iets helemaal anders gehoopt. Eén topmatch thuis in augustus zou nog gekund hebben, maar twee..."

Naast de financiële consequenties denkt hij vooral ook aan de sportieve. "Het is toch iets anders om een topclub te ontvangen met het publiek achter je dan zonder. Maar goed, alle wedstrijden moeten gespeeld worden."