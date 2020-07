Chaleroi en Kortrijk spelen gelijk in oefenpot, Guillaume Gillet krijgt eerste minuten

Charleroi en KV Kortrijk hebben elkaar in evenwicht gehouden tijdens een oefenpot op het oefenterrein van Kortrijk.

Het was KV Kortrijk dat op voorsprong kwam, ondanks de sterkere start van Charleroi. Doelman Penneteau beging alweer een vreemde overtreding, waardoor Stojanovic Kortrijk op voorsprong kon trappen vanop elf meter.

Niet veel later stonden de bordjes alweer gelijk. Tsjadjout bediende Benchaib en die maakte makkelijk de gelijkmaker. Na rust was het vooral Charleroi dat baas was en zij kregen dan ook nog de beste kansen. De stand bleef echter 1-1 gelijk.

Voor Guillamue Gillet was er in het slot ook nog even tijd om in te vallen. Voor de nieuwste aanwinst zijn eerste minuten voor Charleroi. Ook Fall en Delfi kregen minuten. Zij testten vorige week nog positief op het coronavirus.