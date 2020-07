🎥 OFFICIEEL: Anderlecht blijft inzetten op jeugd, volgend goudhaantje verlengt tot 2024

RSC Anderlecht blijft vol inzetten op de jeugd. Francis Amuzu is de volgende in het rijtje die een nieuw contract heeft ondertekend.

RSC Anderlecht heeft het contract van Francis Amuzu opengebroken én verbeterd. De 20-jarige flankaanvaller heeft een overeenkomst tot medio 2024 ondertekend.

Amuzu is de volgende in het rijtje jonge talenten die paars-wit langer aan zich bindt. Voor de volledigheid: we verwachten eerstdaags witte rook in het dossier van Antoine Colassin.