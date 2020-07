Oefenwedstrijden: KV Mechelen krijgt oplawaai van Standard, Antwerpse clubs scoren niet

Er is zaterdag opnieuw weer heel wat geoefend door de clubs uit 1A en 1B. Hieronder een overzicht van alle resultaten.

Club Brugge, Gent en Anderlecht

Een verslag van de gewonnen oefenwedstrijd van Anderlecht tegen Saint-Etienne vindt u HIER.

Club Brugge en AA Gent speelden 2-3. Een verslag daarvan vindt u HIER.

KV Mechelen (x2), Standard en Westerlo

KV Mechelen oefent tegen topploegen,, maar dat is niet zo goed voor het vertrouwen denken we. Vorige week werd er 6-0 verloren van Club Brugge, deze week met 4-0 van Standard. De doelpunten kwamen van Amallah, Pavlovic, Shamir en Ntelo. Alle doelpunten vielen in de tweede helft.

Eerder op de dag won Westerlo nog van de beloften van KV Mechelen met 6-0. Gboho scoorde tweemaal. De andere doelpunten kwamen van Petrov, Abrahams, Vetokele en Dierckx.

STVV, Beerschot en Antwerp

STVV en Beerschot speelden tegen elkaar maar kwamen beide niet tot scoren. De wedstrijd eindigde zoals hij begon: 0-0.

Ook Antwerp kwam niet tot scoren in zijn oefenmatch tegen Utrecht. Ook de Nederlandsers deden de netten niet trillen. Beide Antwerpse ploegen eindigen hun oefenwedstrijd dus met een brilscore.

OHL(x2) - Zulte en RWDM

KV Mechelen was niet de enige ploeg die twee wedstrijden speelde zaterdag, ook OHL moest twee keer opdraven. De eerste oefenpot tegen RWDM werd met 2-4 verloren. Voor OHL kwamen de doelpunten van Myny en Limbombe. RWDM scoorde via Dequevy, Nzuzi en Rommens.

De tweede oefenpartij van OHL was tegen eersteklasser Zulte Waregem en werd wel gewonnen. De doelpunten kwamen nu van Kotysch en Henry.

Moeskroen, Charleroi, Eupen en Union

Moeskroen speelde een oefenwedstrijd tegen 'moederclub' Lille. Er werd goed standgehouden maar Moeskroen ging met 1-2 wel ten onder tegen de Franse ploeg.

Charleroi speelde tegen het Luxemburgse Ola Esch en wist met 2-1 te winnen.

Mazzu wist zijn eerste wedstrijd als coach van Union te winnen. Op het veld van Eupen werd het 0-2 voor de troepen van Mazzu.