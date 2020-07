Voetballen we op 8 augustus? Steeds minder geloof in goeie afloop

Nog negen dagen voor de Algemene Vergadering van de Pro League samenkomt. Acht dagen later zou de bal aan het rollen moeten zijn in 1A. Maar binnen de clubs en ook binnen de KBVB begint steeds meer de mening te leven dat we daar niet op hoeven te rekenen.

Even recapituleren: op 31 juli moet de Algemene Vergadering stemmen over het competitieformat van een competitie die 8 dagen later begint. Het gaat dan wel over een herbevestiging waarvoor alles al op poten staat, maar... Er is nog steeds geen duidelijkheid over welke meerderheid er nodig is om een competitie met 16 - waarbij Waasland-Beveren zakt - te herbevestigen.

Heel wat stappen nog mogelijk

In heel die zaak zitten al de nodige gaten, maar bij de KBVB heeft men ook al signalen opgevangen dat Waasland-Beveren het er nooit bij zal laten. Ze hebben nog genoeg instanties waar ze hun beklag bij kunnen doen. Zelfs de Raad van State - die beslissingen die in strijd zijn met de rechtregels kunnen vernietigen - wordt intussen genoemd.

Ook de zaak aanhankelijk maken bij de FIFA wordt overwogen. De eerste stap zal zijn om opnieuw naar het BAS te trekken. Daarvoor hebben ze na 31 juli twee dagen en het BAS moet dan binnen de tien dagen zijn beslissing bekendmaken. Dan zitten we ongeveer al 11 juli...

Ze kunnen de competitie dan wel beginnen, maar wat als die door een latere beslissing ongeldig wordt verklaard? Dan begint het spel opnieuw. Nu zegt de leiding van de Pro League dat ze met een waterdicht dossier zullen aankomen, waarbij de motivering om Waasland-Beveren te laten degraderen beter omschreven wordt, maar feit blijft dat ze moeilijk het verschil tussen 1A en 1B gaan kunnen verklaren.

Discrepantie

Dat OHL en Beerschot wel nog een match moeten spelen en Waasland-Beveren zijn kansen niet meer heeft kunnen verdedigen, blijft een discrepantie. Daarom wilden de advocaten van de KBVB en de Pro League hen ook zo graag tijdens de verhoren laten zeggen dat ze die 30ste speeldag niet meer wilden spelen.

Maar de zaken lagen op dat moment wel al heel anders voor W-B dan voor de twee promotiefinalisten. Terwijl OHL en Beerschot al meer dan een maand wisten dat ze die wedstrijd nog moesten spelen, was er voordien nooit sprake van een 30ste speeldag afwerken. En daar was binnen de Pro League ook geen meerderheid voor te vinden.

Tja, het zal afwachten worden wat ze ermee gaan doen, maar gezond is het in ieder geval niet voor de aankomende competitie. Heel wat bestuursleden van de clubs geloven er niet meer in dat we op 8 augustus gaan voetballen. En u?